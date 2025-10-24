La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fondo la presidenta Isabel Perelló. R. C.

El consenso salta por los aires en el CGPJ y los vocales progresistas señalan a Perelló

El reparto de comisiones del bloque conservador con un consejero propuesto por Sumar desata la guerra en el Consejo solo un año después de su renovación

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:33

Comenta

Ruptura total entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un año después de comenzar el nuevo mandato tras salir del largo bloqueo ... institucional. En un comunicado, nueve de los diez consejeros del llamado bloque progresista han señalado a la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, de encabezar «la ruptura del mandato del consenso» después de que este jueves el sector conservador ganase el apoyo de otro vocal progresista para el reparto de las comisiones clave que conforman el CGPJ. Una «decisión estructural» y «determinante» para el equilibrio interno del órgano de gobierno de los jueces.

