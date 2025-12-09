El Congreso sigue esperando al Supremo para retirar el voto y el sueldo a Ábalos

Doce días después de su entrada en prisión provisional, el Congreso sigue sin saber qué hacer con la situación José Luis Ábalos, que oficialmente sigue ... siendo diputado del Grupo Mixto porque el auto de su encarcelamieno aún no es firme. El que fuera ex secretario general del PSOE ha recurrido su situación procesal, pero el Tribunal Supremo aún no ha tomado una decisión, por lo que la Cámara baja aún no puede retirarle el sueldo o el voto.

Mientras esta inédita situación se resuelve -Ábalos es el primer parlametnario en activo que entra en la cárcel en la historia de la democracia española-, el afectado aún puede solicitar el voto telemático a la Mesa del Congreso, ya que, esta semana, el pleno contará con 349 diputados. Según fuentes parlametnarias, aún no lo ha hecho, pero podría apelar al artículo 83 del Reglamento de la Cámara Baja, que recoger una autorización para que los parlamentarios voten de forma telemática en determinadas circunstancias. Entre ellas «situaciones excepcionales de especial gravedad que impida la asistencia a la sesión plenaria».

Entre esas circunstancias está por ejemplo el fallecimiento de un familiar cercano. Está por ver si el exministro Ábalos intenta justificar su estancia en prisión como una «situación excepcional» que le otorgue derecho a participar en la votación desde la cárcel.

El Congreso ya envió hace dos semanas un oficio al juez Leopoldo Puenge con el fin de que certificara esta decisión para iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.

Retiene el acta

Pero queda otra duda en el aire, solo Ábalos, que sigue siendo diputado adscrito al Grupo Mixto, puede decidir si mantiene o, por el contrario, si entrega su acta, como sí hizo en su momento Santos Cerdán antes de ingresar en Soto del Real el pasado junio. Si la retiene, el grupo parlamentario socialista perdería un voto y vería ampliada su debilidad parlamentaria en un momento especialmente delicado de la legislatura.