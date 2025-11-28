La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos ocupa su escaño en el Congreso. Jaime García

El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

La Cámara baja ha recibido este viernes la respuesta del Alto Tribunal y se dispone a iniciar el trámite mientras el todavía diputado del Grupo Mixto mantiene su acta

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

El Congreso ya tiene en sus manos la confirmación del Tribunal Supremode que ha decretado «prisión provisional comunicada y sin fianza» para el diputado José Luis Ábalos ... . Un requerimiento que era necesario como paso previo para despojarle de su condición de parlamentario, es decir, retirarle el sueldo y el derecho a voto, algo que hará a partir del 4 de diciembre, cuando el auto de prisió provisional sea firme.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  7. 7 Cambios en el tráfico de Murcia por el encendido del árbol de Navidad: estas son las vías afectadas
  8. 8 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  9. 9 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  10. 10 La Lotería Nacional reparte premios en dos municipios de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre