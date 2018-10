El Congreso aprueba por unanimidad que los discapacitados intelectuales puedan votar 00:31 El diputado del PP Ignacio Tremiño posa junto a miembros de diferentes colectivos a las puertas del Congreso de los Diputados. / EFE A pesar del consenso, Podemos, ERC y Bildu recelan de la enmienda que introdujo el PP porque creen que pone condiciones EP Madrid Jueves, 18 octubre 2018, 15:06

El Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que permitirá el voto de personas con discapacidad intelectual, una situación que afecta a más de 100.000 en todo el país.

El texto completa así su tramitación en la Cámara baja y pasará al Senado. Si en el proceso en la Cámara alta no se registran enmiendas para su modificación y consigue la mayoría de apoyos en el Pleno, pasaría directamente a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a su aplicación.

La reforma, ha contado con el consenso de todas las fuerzas políticas durante todo el proceso y sólo se ha descolgado EH Bildu -que se abstuvo en la votación de la ley en la Comisión Constitucional- en la última parte de su tramitación, como consecuencia de una enmienda presentada por el PP y que, finalmente, ha sido incluida en el texto votado este jueves.

Cuando entre en vigor, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que establece que «carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme» y «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial».

Ya no lo decidirán los jueces

Además, a iniciativa de los 'populares', ya no serán jueces y tribunales los responsables de pronunciarse al respecto de este procedimiento. El nuevo redactado determina que «toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera«.

Este punto ha vuelto a ser la única discrepancia durante un debate en la Cámara que, en líneas generales, se ha producido en tono de celebración por parte de todos los grupos parlamentarios.

La portavoz 'morada' en esta materia, Teresa Arévalo, ha criticado que los 'populares' incluyan en este texto las palabras «consciente, libre y voluntariamente» que, a su juicio, son «condiciones» para estas personas. «Pero no nos sorprende», ha apuntado. Mientras, su homóloga de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, cree que los populares han presentado la enmienda porque no querían quedarse «fuera de la foto». ERC, a través de la diputada Carolina Telechea, ha reconocido que no la comparte, pero han votado a favor «por responsabilidad».

«No se preocupen, que no les quite el sueño aceptar una enmienda del PP», ha respondido a estas críticas el portavoz del PP en esta materia, Nacho Tremiño, quien ha explicado que, con este texto sólo buscan que a las personas con discapacidad se les exija «lo mismo» que al resto de ciudadanos. «Sólo queremos igualdad», ha reclamado, para señalar que, al PP, «lecciones de discapacidad ninguna».

«Estoy muy feliz»

El resto de partidos han celebrado la jornada, que han calificado de «histórica» o de «gran día». Desde el PSOE, el portavoz de Discapacidad, Joan Ruíz, ha señalado que su partido vota a favor de esta iniciativa porque está en su programa electoral, porque es un compromiso personal del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por «coherencia por la trayectoria» de la formación y porque han «aprendido mucho» durante la tramitación de la propuesta.

Desde Ciudadanos, su representante Diego Clemente, ha señalado que «la pereza» o «el olvido» no debe se excusa para que el Parlamento haya tardado tanto en cumplir con los derechos de estas personas; mientras que el diputado de PNV, Mikel Legarda, ha destacado que lo de este jueves es «un paso importante» para incluir a personas que no podían cumplir con un derecho fundamental. «Todos tenemos que sentirnos orgullosos», ha apuntado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iñigo Alli, ha calificado esta aprobación como «el acto más relevante» de todos los que se han convocado para la celebración de los 40 años de la Constitución y el portavoz del PDeCAT, y también presidente de la Comisión de Políticas para la Discapacidad del Congreso, Jordi Xuclà, ha apuntado que este jueves se «ha perfeccionado la democracia». «Hoy estoy feliz», ha reconocido, para concluir asegurando que el Parlamento «ha sido muy cuerdo» con esta decisión.

Todos los grupos han saludado al Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Pleno Derecho y otras organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, que han presenciado la jornada desde la tribuna de invitados del Congreso. La probación ha sido celebrada con un gran aplauso en el Hemiciclo en donde, gran parte de los diputados llevaban un clavel blanco, símbolo de los defensores de este derecho.