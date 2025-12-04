La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanfran Serrano y Santos Cerdán en el Congreso Europa Press

La comisión del 'caso Koldo' interroga esta mañana al exmano derecha de Cerdán en el PSOE

El nombre de Juanfran Serrano, que durante tres años fue el adjunto a la Secretaría de Organización, no aparece en la investigación de la UCO

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

La comisión del 'caso Koldo' en el Senado interroga esta mañana a Juanfran Serrano Martínez, quien durante tres años fue la mano derecha de Santos ... Cerdán como secretario adjunto de Organización del PSOE. Serrano, diputado por Jaén, contra todo pronóstico sobrevivió no obstante a la defenestración de su exjefe tras la imputación y encarcelamiento del exdirigente socialista el pasado junio y en la actualidad sigue en la Ejecutiva de Ferraz como secretario de Política Municipal del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  4. 4 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  5. 5

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  6. 6 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  7. 7 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  8. 8 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos
  9. 9 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  10. 10 La incidencia de la gripe se dispara un 110% y comienza a llenar las Urgencias en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La comisión del 'caso Koldo' interroga esta mañana al exmano derecha de Cerdán en el PSOE

La comisión del &#039;caso Koldo&#039; interroga esta mañana al exmano derecha de Cerdán en el PSOE