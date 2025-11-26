La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al fondo su presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato

El pleno del Consejo vota hoy en un informe no vinculante si la persona elegida por Bolaños reúne los requisitos legales y está en condiciones de dirigir el Ministerio Público

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

Comenta

Teresa Peramato, la propuesta del Gobierno para ser la nueva fiscal general del Estado, pasa este miércoles el examen de idoneidad en el Consejo General ... del Poder Judicial (CGPJ). El pleno del órgano de gobierno de los jueces, formado por 20 vocales y la presidenta Isabel Perelló, se reúne a partir de las 12:00 de la mañana para valorar la propuesta y votar si cumple con las condiciones previstas para dirigir el Ministerio Público. Todo indica que no habrá ningún inconveniente para que el Consejo, en su informe no vinculante, le dé su aprobación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  5. 5 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  6. 6

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  7. 7 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  8. 8 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  9. 9 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  10. 10 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato

El CGPJ examina la propuesta del Gobierno de nombrar fiscal general a Teresa Peramato