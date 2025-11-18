Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'
La UCO ha encontrado fotos en el dispositivo del dueño de Servinabar con el exdirigente socialista y exceo de Acciona Construcción en el 'Penta', icono de la movida madrileña
Martes, 18 de noviembre 2025, 15:20
Cerdán utilizaba el mítico bar de la canción 'Chica de ayer' para sus 'negocios'. La UCO ha encontrado fotos en el dispositivo del dueño de ... Servinabar con el exdirigente socialista y exceo de Acciona Construcción en el 'Penta', icono de la movida madrileña
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión