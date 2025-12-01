La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Santos Cerdán abandona esta mañana los juzgados de Tafalla Villar López

Cerdán ficha en el juzgado por primera vez tras su salida de prisión

El exsecretario de Organización, a la salida de la sede judicial de Tafalla, en Navarra, promete dar explicaciones a «su debido tiempo»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:18

Santos Cerdán acudió este lunes por primera vez ante el Juzgado de Primera Instancia de Tafalla, en Navarra, para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta ... por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente tras su puesta en libertad el pasado 19 noviembre, después de pasar cerca de cinco meses en la prisión de Soto del Real.

