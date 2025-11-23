Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Centenares de personas se han congregado este domingo desde primera hora en la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo para defender la inocencia ... del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por un delito de revelación de secretos durante dos años.

Los allí presentes han lanzado gritos de «¡vergüenza!», «¡es inocente!» «golpistas con toga» o «¡manos arriba, esto es un atraco!». También se han escuchado proclamas contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel. Acudió acompañado de su actual pareja, Dolores Delgado, quien tambie´ fue fiscal general del Estado, nombrada por el gobierno de Pedro Sánchez, entre 2020 y 2022, año en el que pidió dejar el cargo voluntariamente.