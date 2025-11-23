La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la manifestación este domingo en frente del Tribunal Supremo en Madrid en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz EFE

Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Los manifestantes denuncian una «maniobra política» en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

Centenares de personas se han congregado este domingo desde primera hora en la entrada principal de la sede del Tribunal Supremo para defender la inocencia ... del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado esta semana por un delito de revelación de secretos durante dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  3. 3 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  4. 4 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  7. 7

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  8. 8

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025
  10. 10 Encendido barroco y lírico para la Navidad en Murcia desde la Plaza de Belluga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general

Protesta ciudadana frente al Supremo para defender la inocencia del fiscal general