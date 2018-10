Casado sospecha que el Gobierno cederá ante Esquerra para amarrar los Presupuestos Pablo Casado. / Efe El líder del PP reprocha a Sánchez no frenar a Tardá y augura «gestos» sobre la situación de los presos secesionistas NURIA VEGA Madrid Martes, 16 octubre 2018, 13:48

Pablo Casado «no se fía». El presidente del PP sospecha que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar a acuerdos ocultos con Esquerra, PDeCAT y Bildu para amarrar los Presupuestos de 2019 y mantenerse un año más en la Moncloa. Sólo así se explica el líder de los conservadores que el Gobierno no haya «rectificado» a Joan Tardá después de que el diputado independentista descartara el domingo negociar las cuentas si el Ejecutivo no instruye a la Fiscalía para que «retire las acusaciones» contra los dirigentes procesados por el 1 de octubre.

«Estoy convencido de que harán como con la moción de censura: por debajo pactarán gestos, ya estamos viendo cómo están en las cárceles de Cataluña con un régimen completamente discrecional de visitas y salidas al patio, y me temo que eso es que lo que intentarán pactar por debajo de la mesa con Esquerra y el PdeCAT», ha advertido Casado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El presidente de los populares asegura confiar en que el Ministerio Público mantenga su criterio en el juicio contra el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat. Pero acusa al Gobierno de «dar indicaciones irresponsables a las jueces» cuando critica que los líderes secesionistas estén aún en prisión provisional o sugiere la posibilidad de un indulto en caso de sentencia condenatoria.

En todo caso, no es la única cesión que se huele Casado. Cree que a estas alturas puede hablarse ya de puentes tendidos hacia la izquierda abertzale. Fundamenta esta impresión en el encuentro que, como adelantó El Correo, mantuvieron el 8 de septiembre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Los populares sostienen que no puede descartarse que la reunión fuera encaminada a allanar el camino de los Presupuestos. «El partido abertzale -ha dado por sentado Casado- también le está pidiendo compromisos inconfesables de los que me temo que fue a hablar Zapatero con Otegi en una reunión vergonzante».

«Me veo gobernando pronto»

En todo caso, el PP espera que la Comisión Europea se pronuncie sobre las líneas generales de los Presupuestos y «exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy». «Lo que queremos es que España no se convierta en otra Italia, en otro problema para la UE», ha reiterado Casado, que ve incluso «más vulnerable» a nuestro país y así se lo trasladará mañana a sus socios del Partido Popular Europeo y a la canciller alemana, Angela Merkel.

En este contexto, el presidente de los conservadores se atreve a hacer un pronóstico. «Me veo gobernando pronto, es verdad, y me puede la humildad castellana sincera: no lo digo por que gobierne yo, sino porque verdaderamente hace falta, porque España está yendo por una pendiente muy peligrosa», ha confesado Casado.

Para llegar a la Moncloa, no descarta, sin embargo, que en el futuro vaya a necesitar los votos de Ciudadanos. Y de ser así, en su entorno mantienen que es pronto para hablar de dar cabida en el equipo a ministros del partido liberal. «Por ahora, Ciudadanos no ha entrado en gobiernos -se ha limitado a señalar el presidente popular-, pero si hacen falta los votos de Ciudadanos, lo mejor para España sería que revalidáramos un Gobierno del PP con los mejores expertos en cada materia».