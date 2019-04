Casado extrema su discurso contra Sánchez: «Prefiere manos manchadas de sangre» El líder del PP, Pablo Casado. / efe El líder del PP sitúa como «aliados» del Gobierno el «golpismo y el terrorismo» y abre la puerta en su programa electoral a la devolución de competencias al Estado NURIA VEGA Madrid Lunes, 8 abril 2019, 15:32

Dicen en la dirección del PP que cada día tiene su afán, que el tono que emplea Pablo Casado en sus intervenciones públicas irá variando según lo que acontezca en la campaña electoral. Y a tres días de comience la contienda, el presidente de los populares ha optado por extremar su mensaje contra Pedro Sánchez, a quien ha llegado a situar como «aliado» del «golpismo y el terrorismo» por el apoyo parlamentario que le han prestado los partidos catalanes y Bildu. «Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco, prefiere manos pintadas de amarillo a manos abiertas a todos los españoles», ha proclamado arropado por los suyos en Barcelona.

La capital catalana ha servido de escenario para la presentación del programa electoral del PP y para el ensayo general del discurso político con el que los populares concurren a los comicios del 28 de abril. En un contexto de evidente inquietud por las encuestas, que no garantizan a los tres partidos de la derecha la mayoría absoluta, Casado ha pisado aún más el acelerador y ha vuelto a llamar a la concentración de papeletas bajo sus siglas. Traducido, a no dispersar el voto en Ciudadanos y Vox. «El patriotismo -ha dicho- no puede estar reñido con las matemáticas». Y, para exhortar a su electorado, ha dibujado enfrente al adversario a batir: un Pedro Sánchez que, a su juicio, ha «cruzado la línea roja».

El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de «necesitar, aceptar y amparar» en el Congreso el apoyo de los «separatistas que han ejercido el golpismo y los proetarras que han ejercido el terrorismo». Primero, para salvar la moción de censura. Y la semana pasada, para sacar adelante los últimos decretos del Gobierno -también Podemos, el PNV y, en algunos casos, Ciudadanos respaldaron las iniciativas gubernamentales. Pero, además, ha sentenciado que con Sánchez se está «convalidando la violencia y la deslealtad como mérito político y requisito electoral».

Pese a todo, Casado ha vuelto a insistir en que el suyo es un partido «moderado, centrista y reformista» y ha rechazado que le niegue esta condición quien pacta -en referencia a los socialistas- con «la hidra de siete cabezas de los 'batasunos', proetarras, independentistas, separatistas, comunistas, prochavistas y procastristas».

La intervención de Cataluña

Que la puesta de largo del proyecto con el que se presenta a las elecciones haya tenido lugar en Barcelona tampoco es casual. La número uno al Congreso por esta circunscripción, Cayetana Álvarez de Toledo, ha presentado el programa como el «rescate democrático de Cataluña». Y en el texto aparece de manera expresa la aplicación del 155 de la Constitución para intervenir este territorio «por el tiempo que resulte inexcusable».

Todo queda incluido en el apartado «Fortalecimiento de la nación». En este capítulo, además, se plantea una reforma de la ley de fuerzas de seguridad del Estado para «reforzar» la coordinación con las policías autonómicas y «garantizar la intervención en condiciones de plena operatividad» en todo el territorio nacional de la Policía y la Guardia Civil». Y se promueve, como novedad, una iniciativa legislativa para prohibir «cualquier variación» que «desnaturalice» el acto de juramento de la Constitución por parte de los cargos electos y autoridades públicas.

Las competencias, a debate

No son las únicas medidas que engarzan con la voluntad del PP de Casado de «fortalecer», como lo definen, el Estado. El programa abre la puerta, por primera vez, a la devolución de competencias autonómicas. En los últimos días, el líder de los populares había rescatado su intención de ejecutar una moratoria para que no se realicen nuevas transferencias a las comunidades y se evalúe el funcionamiento del modelo. Ahora da un paso más: «Estableceremos los cauces necesarios para que aquellas comunidades autónomas que así lo deseen encomienden a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que puedan ser administradas de manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación».

No se hace ninguna referencia en este punto a la educación, que va en otro apartado. En noviembre, en plena campaña de las andaluzas, algunos barones del PP, como el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rechazaron que el Estado recupere competencias como esta. Casado matizó que la atribución en esta materia es estatal, aunque la gestión sea autonómica.

En este sentido, ahora plantea que la alta inspección del Estado tenga capacidad «sancionadora», de manera que en Cataluña se actúe al «detectar un adoctrinamiento o una humillación en un patio de un colegio porque un niño habla en castellano» y se pueda abrir expediente al profesorado.

Fuera del programa

En el programa, organizado en diez bloques, no se incluye, entre las 500 medidas, ninguna que aluda a la corrupción, tampoco aparece -como en otras ocasiones- la propuesta de reforma electoral para que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada ni se hace referencia a ninguna modificación de la ley del aborto. «Fomentamos y defendemos -resume el texto- la cultura de la vida, la maternidad y las familias, posicionándonos del lado de las mujeres y evitando dejar solas a las que reclaman asistencia de las instituciones».