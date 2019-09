Casado asegura que Sánchez «no quiere» ningún acuerdo y tiende la mano a Cs y Vox para «aglutinar a la derecha» El líder del PP, Pablo Casado, durante su intervención en un acto celebrado en Benidorm (Alicante). / EFE Pide convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera «para obligar al Gobierno a devolver los 7.000 millones de euros a las autonomías» EP Alicante Domingo, 8 septiembre 2019, 18:11

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «no quiere llegar a ningún acuerdo de moderación» porque «no es un moderado, es un radical».

Así lo ha manifestado este domingo Casado en Benidorm (Alicante), en la clausura del acto de inicio del curso político del PP de la Comunidad Valenciana. «Sánchez no es capaz de pactar, no es capaz de cumplir sus acuerdos, no es capaz de unir», ha dicho.

Para el líder del PP, Sánchez «es un radical que se intenta disfrazar de moderado al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña». «Con los que no son moderados, con los que son radicales, el PP no puede servir para facilitar una investidura que sería letal para nuestra prosperidad futura«, ha sentenciado.

En la misma línea, Casado ha criticado que Pedro Sánchez y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, «ahora no son capaces de ir a una reunión sin acabar insultándose».

Asimismo, ha apostado por «aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE». «Si nosotros queremos unir España tenemos que unirnos, tendremos que apelar a que los españoles unan lo que los políticos de forma irresponsable no quieran unir«, ha precisado.

«No tenemos que equivocarnos de adversarios, no cometamos el mismo error otra vez. Todos los votantes de centro derecha quieren que estemos unidos para ofrecer una alternativa a un Gobierno socialista sectario entregado a la extrema izquierda y al nacionalismo», ha subrayado Casado.

En este contexto, el presidente del PP ha apostado por una campaña «limpia, responsable y mirando a los ojos» del electorado, diciéndole que no van «a fallar» y que «van a estar a la altura».