La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en homenaje a la pareja fallecida el pasado año en el polígono alavés de Vitoria. Jesús Andrade

Las carreras ilegales adelantan a la Policía

Las fuerzas de seguridad siguen por redes el rastro de los aficionados a la velocidad que se citan por toda España para organizar quedadas que convierten las calles en circuitos de competición

Juan Cano/ Izaskun Errazti

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

No se juegan el coche. Por lo general, ni siquiera apuestan. Compiten por la descarga de adrenalina o, sencillamente, por vacilar delante del grupo. En ... la versión local de 'Fast & Furious', la icónica saga protagonizada por los actores Vin Diesel y Paul Walker, que paradójicamente murió con 40 años en un accidente de tráfico con un Porsche Carrera en 2013 en California, hay menos romanticismo, pero la misma temeridad al volante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  2. 2 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  3. 3 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  4. 4 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  5. 5

    Desentierran una gran galería abovedada y «monumental» bajo las gradas del Anfiteatro Romano de Cartagena
  6. 6 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  7. 7 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  8. 8 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana
  9. 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025
  10. 10 Belmonte, Breis y Sívori se despiden de la plantilla del Efesé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las carreras ilegales adelantan a la Policía

Las carreras ilegales adelantan a la Policía