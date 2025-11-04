La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

«Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias

La UCO incorpora en su informe un wasap remitido por el conseguidor al actual ministro en el que se hace referencia a una charla anterior sobre un posible contrato a una empresa de test de covid

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:26

«Yo no tenía ningún trato con Aldama, ninguna relación». El 28 de noviembre de 2024, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, ... Ángel Víctor Torres, negó en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado haber mantenido cualquier vínculo con el identificado como conseguidor de la presunta trama corrupta.

