Borrell pagará la multa por la venta de acciones Josep Borrell, interpelado por la venta de acciones en el pleno del Congreso / EFE El ministro de Exteriores, que se reembolsó 9.000 euros por los valores de Abengoa, afirma que «nadie entendería el recurso» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 17 octubre 2018, 13:52

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado este miércoles que no recurrirá la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una operación de venta de acciones de Abengoa cuando era consejero de la empresa, pero ha recalcado que lo hace «por responsabilidad política», ya que sigue estando «en total desacuerdo» con multa e insiste en que no utilizó información privilegiada.

Borrell ha explicado en los pasillos del Congreso lo que no le ha dado tiempo a decir en su respuesta en el pleno de control en respuesta al diputado del PP José Ramón García-Hernández, y es que comunicará a la CNMV que no va a recurrir «porque nadie entendería un recurso» ante el mismo Gobierno del que él forma parte. Según ha explicado, sus asesores jurídicos han llegado a la conclusión de que no puede recurrir la sanción directamente ante los tribunales, sin pasar primero por el trámite del recurso de alzada ante el Ministerio de Economía. «Políticamente, que un ministro recurra ante un Gobierno del que forma parte puede dar lugar a muchas lecturas», ha reconocido.

Borrell ha seguido manteniendo que no utilizó información privilegiada al vender esas acciones por valor 9.000 euros, porque de haberla tenido no habría perdido la práctica totalidad de su inversión en la empresa y sufrido pérdidas «muy, muy elevadas». Es más, está convencido de que si acudiese a los tribunales estos le darían la razón. La operación de venta, de unas acciones que formaban parte de una cartera de un familiar, se produjo en noviembre de 2015 y la CNMV abrió una investigación en julio de 2017, que ahora ha finalizado con una sanción.

Ante el pleno del Congreso, el ministro ha reconocido que esa operación «no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar». «Fue un error que puede constituir solo una falta administrativa y que además no afecta, según la legislación vigente, a mi idoneidad para ejercer una función ministerial», ha defendido ante la pregunta del 'popular' García-Hernández.

Así, ha reconocido que «desde el punto de vista procedimental hubo una actuación en un momento en que no podía haber actuado» pero ha añadido que eso es «una falta administrativa» y ha pedido que se distinga entre «el momento» de la operación de la acusación de haber usado información privilegiada«.

El diputado del PP le había puesto precisamente ante ese «dilema moral» de recurrir o no la sanción, pero también le ha recordado que es cierto que esos 9.000 euros no son «apenas dinero comparado con los dos millones que cobró como consejero» de Abengoa, «el mejor pagado justo antes de su crisis». Mientras Borrell ha mantenido que si hubiera tenido información privilegiada no habría perdido su inversión en la empresa, García-Hernández le ha respondido que, como consejero, no podía venderlas.

El diputado popular le ha asegurado, aunque el ministro lo negaba, que en otros países esta misma sanción «acarrea un delito muy grave» y le ha emplazado a pedir perdón a los accionistas de la empresa que perdieron dinero. «Yo también soy accionista de Abengoa, que lo perdí todo», ha respondido el ministro ante los periodistas. García-Hernández ha abundado en que, en España, esta sanción supone «inhabilitación» para formar parte de un consejo de administración según el Código de Buenas Prácticas de las empresas, «pero no parece que lo sea para el Consejo de Ministros».