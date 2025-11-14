La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia. EP

Bolaños se jacta de que Sánchez será «pronto» el segundo presidente con más tiempo en La Moncloa

El ministro de Justicia niega que la legislatura esté «parada» y recuerda que la vuelta de Puigdemont no depende del Gobierno pese a la resolución del abogado de la Unión Europea

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

El doble respiro de este jueves, con el primer aval a la ley de amnistía en la Unión Europea y con el apoyo de Junts ... en el Congreso para el cierre de las centrales nucleares, ha disparado el optimismo en el Gobierno, que ya ve el calendario no como una amenaza, sino como una oportunidad para próximas celebraciones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que la legislatura está dando frutos y ha recordado que Pedro Sánchez se convertirá «pronto» en el segundo presidente que más tiempo ha estado al frente del Ejecutivo desde la vuelta de la democracia.

