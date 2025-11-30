La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Díaz Ayuso interviene en la concentración del PP. EFE

Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

La presidenta madrileña acusa a Sánchez de apoyarse en «la peor corrupción: blanquear a Bildu»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ejercido de telonera de Alberto Núñez Feijóo, ... pero su intervención ha contenido una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, ha dedicado buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y ha cargado de manera muy dura contra Bildu, al que ha equiparado, sin ningún matiz, con ETA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  2. 2 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  3. 3

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  4. 4

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  5. 5

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  6. 6

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  7. 7 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  8. 8

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  9. 9

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  10. 10

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»

Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»