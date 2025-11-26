La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de los sobres para Ábalos y Koldo del sumario R.C.

'Caso sobres': el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

El instructor Moreno, demás, encarga a la UCO una investigación específica sobre los abonos bajo sospecha y pide permiso al Supremo para que la Guardia Civil pueda usar todo el material que consta en esta ya macro-causa

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en 'cash' entregados ... a José Luis Ábalos y a Koldo García, ha decidido someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede Ferraz tras constatar que el PSOE sigue sin aclarar las «discordancias» por los abonos en contante a los dos imputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  3. 3 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  4. 4 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  5. 5 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  6. 6

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  7. 7 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  8. 8 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»
  9. 9 Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para el encendido del árbol de Navidad en la Circular
  10. 10 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Caso sobres': el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024

&#039;Caso sobres&#039;: el juez reclama al PSOE la relación de todos los «pagos en metálico» entre 2017 y 2024