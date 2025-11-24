La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de la Policía Nacional Efe

La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista un triple apuñalamiento el sábado en Vallecas

El sospechoso, aparentemente bajo los efectos de las drogas, resultó herido grave al ser reducido a tiros tras abalanzarse contra los agentes al grito de «Alá es grande»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

La titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias por un presunto delito de terrorismo yihadista tras el ... apuñalamiento de tres personas -todas ellas de carácter leve- el sábado por la tarde en el popular distrito madrileño de Puente de Vallecas por parte de un individuo que profería gritos, entre ellos, «Alá es grande». El sospechoso, de 18 años y de nacionalidad española pero de origen magrebí, fue herido a tiros por la Policía Nacional en el interior de su domicilio, cuando éste recibió también a cuchilladas a los funcionarios.

