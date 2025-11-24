La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

Asesinos, pederastas, narcos... así son los nuevos delincuentes 'más buscados'

La Policía Nacional, tras el éxito de anteriores ediciones de 'most wanted', le da una nueva vuelta a sus campañas e incorpora imágenes generadas por IA sobre posibles aspectos que podría tener los diez huidos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:24

Inteligencia Artificial para tratar de localizar a los criminales huidos más peligrosos de España. La Policía Nacional ha decidido darle una vuelta de tuerca más ... a sus ya exitosas campañas de carteles de los diez delincuentes 'más buscados' del país y al habitual cartel con las fotografías de los 'most wanted', tipo Salvaje Oeste, ahora suma un video en el que, a través de la tecnología, recrea los posibles aspectos que estos delincuentes podrían tener.

