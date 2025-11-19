Anticorrupción pedirá para Ábalos en torno a 20 años de cárcel por el caso de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción va hacer público en breve el escrito en el que reclama para José Luis Ábalos una condena cercana a los 20 años ... de cárcel por la primera de las piezas del llamado 'caso Koldo', su intervención para que las administraciones socialistas adjudicaran la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

El departamento que dirige Alejandro Luzón le acusa de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, los mismos por el que el pasado 3 de noviembre el magistrado Leopoldo Puente, dictó auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes, su exasesor Koldo García y el propio Víctor de Aldama.

En esta primera pieza los tres sentarán en el banquillo por, entre otros motivos, haberse constituido en una suerte de 'banda organizada' para el cobro de mordidas, principalmente con la adjudicación amañada a la empresa Soluciones de Gestión de De Aldama de contratos millonarios de compra de mascarillas durante la pandemia por parte de diferentes administraciones controladas por el PSOE.

Pero solo serán las mascarillas. Este primera juicio también incluía todo lo referido al hecho de que «Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que De Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran» de las actuaciones del «propio ministerio».

Así, en este bloque que podría ser enjuiciado ya en 2026, también entran la publicación de la nota de prensa avalando la financiación pública de Air Europa; las gestiones realizadas a favor de la sociedad Villafuel para que sus representantes se reunieran con responsables del Gobierno; o el encuentro de De Aldama con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a fin de «procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de De Aldama».

En esta vista oral también responderán Ábalos y Koldo del «la arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, Jésica Rodríguez y Claudia Montes», las amigas del exministro de Transportes que habrían sido enchufadas en la Administración.