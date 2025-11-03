La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres Europa Press

Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya esta validado el material»

La UCO concluye que De Aldama «influyó» en el Gobierno canario a través de la pareja formada por Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ángel Víctor Torres como una pieza fundamental en el engranaje para que la trama Koldo extendiera sus tentáculos en Canarias con la venta de mascarillas. En su ultimo informe de más de 300 páginas que la UCO ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la Guardia Civil concluye que Víctor de Aldama «influyó» en el Ejecutivo autonómico canario de Torres para la adjudicación de esos polémicos contratos sanitarios de emergencia «mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos».

En su informe la UCO hace hincapié en la ayuda a la trama corrupta del actual ministro de Política Territorial basándose en los mensajes que Torres envió a Koldo García informándole de las gestiones que él personalmente estaba haciendo con sus subordinados para favorecer a la empresa de De Aldama y que el propio exasesor de Ábalos rebotó a su vez al empresario para demostrar que las negociaciones iban por buen camino. «Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo, que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad», le escribió Torres a Koldo el 1 de julio de 2020. Dos días después, el entonces presidente insular siguió tranquilizando al exasesor de Ábalos: «Estoy encima de tu pago. Está validado el material. Hacienda ya ha hecho el trámite: ya la tiene cargada para liberar el pago».

Esos mensajes recogidos por la UCO también ponen de manifiesto que fue Torres el que involucró al entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, para acelerar los pagos a la empresa apadrinada por la trama corrupta.

El Gobierno de Canarias, que Torres dirigió de julio de 2019 a julio de 2023, cerró en de 2020 por valor de más de 12,2 millones de euros tres contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. -la empresa del conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama- para proveer a los hospitales de las islas de 4,75 millones de mascarillas FFP2 o K95.

El primer contrato, en abril de 2020, tuvo importe de 6,87 millones de euros, cantidad que luego se redujo a 2,09 millones por la inferior calidad del material. El segundo se firmó también en abril por 4,77 millones; y el tercero, en mayo, por 5 millones de euros. A esa cantidad se sumó un pago de 417.814 euros por fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

Entre las irregularidades encontradas figura que el hecho de que la administración insular siguió confiando en la empresa de De Aldama a pesar de que en la primera remesa envió 837.00 mascarillas falsificadas que no cumplían con los estándares de calidad.

En toda esta operación de compra de mascarillas, según acreditan los mensajes y los audios incorporados a la causa, tuvo un papel central como intermediario Koldo García, quien entonces era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y nada tenía que ver con Sanidad. Hay numerosos mensajes de audio y de WhatsApp en los que Koldo trata directamente con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la compra de diversos material sanitario, no solo tapabocas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  7. 7 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  8. 8

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya esta validado el material»

Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya esta validado el material»