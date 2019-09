Álvarez de Toledo reaviva la polémica y critica que Alonso ironice sobre su origen argentino Cayetana Álvarez de Toledo. / EFE Muestra su «sorpresa» porque un «antinacionalista acérrimo» como el líder del PP vasco le califice de «extranjera» DAVID GUADILLA Lunes, 16 septiembre 2019, 20:04

Lejos de calmarse, la tormenta abierta en el PP entre Alfonso Alonso y Cayetana Álvarez de Toledo sigue abierta. La portavoz de los populares en el Congreso ha mostrado su «sorpresa» porque un «antinacionalista acérrimo» como el presidente del partido en Euskadi se refiriese a ella como «extranjera».

La polémica estalló la semana pasada en vísperas de la convención que el PP vasco celebró en Vitoria para definir su proyecto. Uno de los objetivos del cónclave era subrayar un espacio propio y marcar distancias con la línea ideológica impuesta por Pablo Casado. Álvarez de Toledo acusó a la dirección del PP vasco de ser «tibia» con el PNV, consideró un «grave error» defender los derechos históricos y exigió a Alonso un «proyecto moral». Sus palabras provocaron un auténtico terremoto en las filas de los populares vascos, que cargaron contra Álvarez de Toledo y recordaron su papel en la lucha contra ETA.

Tras la explosión, los principales dirigentes del partido intentaron contener los daños durante la convención de Vitoria, que fue clausurada por Pablo Casado. La consigna fue zanjar la polémica. Alonso no mencionó en ningún momento a Álvarez de Toledo, nacida en Argentina, durante su discurso, pero sí ironizó sobre su origen. El presidente de los populares vascos se refirió a la final del Mundial de Baloncesto que jugaron el domingo España y Argentina. Dijo que aunque él iba con España, «respetaba mucho» a los argentinos. Una alusión que se entendió como un mensaje directo a la portavoz en el Congreso.

Dos días después, y a preguntas de los periodistas, Álvarez de Toledo, ha asegurado que hay que debatir sobre políticas, estrategias e, incluso, ideologías, pero no jugar con las descalificaciones y ataques 'ad hominem'. «A mí lo que me ha sorprendido mucho es que un antinacionalista acérrimo como el señor Alonso me pudiera calificar a mí de extranjera», ha afirmado la diputada popular, quien también ha advertido de que seguirá trabajando «en eso que se ha venido en llamar 'España Suma'».