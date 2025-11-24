La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols EP

Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Illa volvería a ganar las elecciones por delante de ERC, pero la extrema derecha independentista dispara su crecimiento

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

La extrema derecha independentista amenaza con convertirse en la fuerza de referencia del nacionalismo en Cataluña, por delante de Junts, ERC y la CUP. Según ... el último barómetro del CEO (el CIS catalán), Aliança Catalana está en disposición de obtener entre 19 y 20 escaños en el Parlamento catalán. Podría situarse como cuarta fuerza en la Cámara catalana, tras el PSC y ERC, pero con los mismos diputados que Junts, si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Los republicanos son los únicos que cogen aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  2. 2 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  3. 3 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  4. 4

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  5. 5

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  7. 7

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  8. 8

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  9. 9 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab
  10. 10 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña