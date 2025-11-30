La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Míriam Nogueras y Yolanda Díaz. EP

Los socios se inquietan

Entre líneas ·

Los aliados de Sánchez hacen sus cálculos: apoyar al Gobierno los desgasta, pero romper y abrir el paso a una mayoría PP-Vox tiene aún un coste mayor

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El ingreso de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión, acusados de graves delitos de corrupción, marca un gráfico cambio de rasante en la ... legislatura que ilustra la enorme fragilidad de Pedro Sánchez. El momento es de máxima polarización y pone también de manifiesto las arenas movedizas que atrapan a sus aliados. El tablero refleja un choque de intereses y ambiciones, de cálculos estratégicos y dilemas éticos. El anticipo de todo esto ya lo ha mostrado la reciente ruptura de Junts con el Ejecutivo. No es solo la pérdida de un aliado incómodo, sino la confirmación de la honda brecha que atraviesa un equilibrio político ya muy precario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  3. 3

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  4. 4

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  6. 6 Lotería Nacional: Comprobar resultados del sábado 29 de noviembre de 2025
  7. 7

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  8. 8

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  9. 9

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  10. 10

    Guerra contra la caña invasora en los márgenes del río Segura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los socios se inquietan

Los socios se inquietan