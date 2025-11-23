La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cuadro está en el Museo Reina Sofía de Madrid. E. P.

Gernika y el perdón pendiente

El Estado español legítimo en 1937 era el de la República que encargó precisamente el cuadro a Picasso para denunciar el bombardeo ante el mundo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

En los últimos días hemos vuelto a escuchar la petición de que el Estado pida perdón por el bombardeo de Gernika. La demanda, formulada por ... el propio lehendakari Imanol Pradales en el Parlamento Vasco, apela a la idea de una deuda pendiente, aunque a la vez admite que el actual Gobierno «nada tiene que ver» con el de 1937. «Simplemente se trata de hacer presente la verdad y la justicia desde el compromiso con la libertad y la democracia que debiera guiar su actuar. No reclamamos al Estado español ni más ni menos que lo que hará el presidente de Alemania», señaló el viernes en alusión a la visita que Frank-Walter Steinmeier hará a Gernika la próxima semana. El primer presidente alemán que visita la villa, convertida en un icono universal de la paz. Algo más que un símbolo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  3. 3 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  4. 4 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  7. 7 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 21 de noviembre de 2025
  8. 8 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  9. 9

    Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X
  10. 10

    Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Gernika y el perdón pendiente

Gernika y el perdón pendiente