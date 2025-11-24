La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. R. C.

El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación

El letrado Carlos Perales justifica que lo que comenzó en abril de 2024 como un «encargo técnico» del pseudosindicato se ha situado «en el terreno de la controversia política y mediática»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

El abogado de Manos Limpias en el 'caso Begoña Gómez' ha remitido al juzgado de Madrid que instruye la causa un escrito en el que ... comunica su renuncia a la defensa legal entre acusaciones de «activismo político» de la dirección del pseudosindicato, que ejerce la acusación popular en el procedimiento y fue el primer denunciante de las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno a partir de recortes de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  9. 9 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  10. 10

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación

El abogado de Manos Limpias deja el &#039;caso Begoña Gómez&#039; por la deriva política de la acusación