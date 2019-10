Abascal: «Los restos de Franco son sólo la excusa, el objetivo es derrocar a Felipe VI» Abascal, junto a Espinosa de los Monteros y Ortega Smith, en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre. / Mariscal / EFE El presidente de Vox tacha al PSOE de partido «de historia criminal» y arenga a su electorado a no conformarse NURIA VEGA Madrid Domingo, 6 octubre 2019, 16:15

Vox ha convertido el mitin de este domingo en Vistalegre, un escenario cargado de simbolismo para el partido, en un acto de autorreafirmación en el que Santiago Abascal y el equipo directivo han llamado a su electorado a no conformarse en la cuenta atrás para las elecciones del 10-N. Ante 13.500 personas, según las cifras proporcionadas, el presidente de la formación ha alertado a los suyos sobre los «enemigos del pueblo español» y el que, a su juicio, es el verdadero plan de la izquierda. «Los restos del general Franco son sólo la excusa -ha sostenido-, el objetivo es destruir la reconciliación de los españoles, reescribir la historia, deslegitimar la monarquía y derrocar a Felipe VI. Y nosotros nos hemos dado cuenta de ello».

Abascal intenta ampliar el espacio por el que pugna en estos comicios y empujar desde el extremo derecho al PP hacia el centro, hacia «el consenso progre» con Ciudadanos y el PSOE. El nuevo compromiso de Albert Rivera de proponer a populares y socialistas un acuerdo para el desbloqueo de una hipotética investidura de Pedro Sánchez, se entiende en Vox como una prueba de esa complicidad. Y en ese contexto, el líder de la formación, diferencia su proyecto. «No pactaremos con el partido de historia criminal -ha llegado a plantear-, con el Partido Socialista Obrero Español».

No sólo se ha remontado hasta el fundador del PSOE, Pablo Iglesias, también ha reprochado a los socialistas los GAL, el caso de corrupción de los ERE en Andalucía y les ha responsabilizado de legalizar «marcas políticas de ETA» y cerrar un pacto con los «golpistas» para promover una moción de censura en el Congreso.

También ha cargado contra Pablo Casado por abrirse a pactar con el PSOE en caso de victoria de los populares y por intentar, a su entender, emular a su antecesor en esta campaña. «Hemos visto cómo se dejan barba. Es para parecerse de nuevo a Mariano Rajoy, que lo han sacado a pasear, que es de nuevo su referente, ese Mariano Rajoy que ayer estaba de risas con Felipe González, que parecía que se habían tomado algunas copas», ha criticado Abascal la charla de los expresidentes del Gobierno en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

Al PP, además, le ha avisado de que Vox no se retirará, como sugieren los populares, de las provincias donde es más complicado obtener representación: «¡Que se retiren ellos que no sirven para nada!».

«Invasión migratoria ilegal»

Han sido más de dos horas de intervenciones, jaleadas por los asistentes, en las que los ejes han vuelto a ser las líneas generales de Vox , que censura la normativa contra la «violencia de género» y cuestiona el «cambio climático» como agenda política prioritaria. Los dirigentes del partido han hablado de nuevas «religiones» de la «dictadura progre» y han centrado buena parte de sus discursos en la inmigración.

En este terreno, el secretario general de Vox Javier Ortega Smith, se ha referido a una nación «amenazada», ha dicho, por la «invasión migratoria ilegal fomentada por las mafias del tráfico de las personas» y ha justificado el rechazo de los suyos: «No vienen a pagar las pensiones, no hay seguridad sobre si entran delincuentes o terroristas, no hay seguridad sanitaria sobre si entran siendo portadores de graves enfermedades contagiosas y no sabemos, o sí lo sabemos, que no tienen muchos de ellos la menor voluntad de integración, que vienen a imponer el totalitarismo teocrático de sus Estados».

Las encuestas

La cúpula de Vox buscaba en la reedición de su mitin de Vistalegre de 2018 una nueva demostración de fuerza en el estreno de la precampaña. La formación de Santiago Abascal necesita movilizar a su electorado para consolidar su espacio electoral que, al menos en las encuestas publicadas hasta este fin de semana, aparecía recortado con la consecuente pérdida de diputados tan sólo cinco meses después de obtener representación en el Congreso.

En el equipo directivo confían, sin embargo, en esta campaña que, con más medios que el 28-A, les permita, al menos, reafirmar los resultados obtenidos. De momento, los dos últimos sondeos, los publicados en El Periódico y El Confidencial este fin de semana, apuntan a un avance que supondría el mantenimiento o el incremento de sus apoyos.