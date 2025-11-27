La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos entra en el Supremo esta mañana Eduardo Parra/EP

Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

El ex ministro intervino en tono lastimero para asegurar que no tiene dinero ni patrimonio que le den cobertura para poder fugarse

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

«No voy a huir, no tengo ni siquiera dónde ir». José Luis Ábalos quiso tomar la palabra en la vistilla en la que se ... decidía su futuro para hacer un llamamiento in extremis al juez Leopoldo Puente para que no le mandara a la cárcel, tal y como acababa de pedir el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el resto de la acusaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  3. 3 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  4. 4 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  5. 5 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  6. 6 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  7. 7 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  8. 8 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  9. 9

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  10. 10 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»