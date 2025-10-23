Ábalos pide al Supremo que expulse de la causa al PP y a Vox

José Luis Ábalos ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que expulse del 'caso Koldo' a los partidos políticos que ejercen como acusación ... popular, o sea al Partido Popular, que dirige a la decenas de organizaciones personas, y a Vox. Esta petición es la primera maniobra del abogado del exministro, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que la pasada semana se hizo cargo de la defensa del imputado, tras la ruptura del diputado con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, después de que éste le presionara para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Bautista en su escrito alega que, en su opinión, las formaciones políticas no están legitimadas para ejercer esa acción popular porque se trata de un ámbito «reservado» a «los ciudadanos o personas físicas y jurídicas al margen del ámbito representativo». «No parece que un partido político esté constitucionalmente legitimado para ejercer la acción popular, de la misma forma que resultaría contrario al diseño constitucional de la participación que ejerciera el derecho de petición o intermediara en la iniciativa popular», sostiene el abogado haciendo una particular interpretación del artículo 125 de la Constitución que se limita a señalar que los «ciudadanos podrán ejercer la acción popular».

«La acción popular es un derecho reconocido a los cives (ciudadanos) en sentido propio. La admisión de su utilización por personas jurídicas es el origen de una cierta perversión de la institución, perversión que alcanza su clímax en la utilización que los partidos políticos- personas jurídicas-, realizan de la acción penal en calidad de acusadores populares», llega a afirmar el escrito de José Luis Ábalos.