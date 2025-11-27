La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo E. P.

Ábalos, de látigo contra la corrupción a preso de ella

Perfil

El ex número tres del PSOE, al que Sánchez hizo ministro tras ser su portavoz en la censura que echó a Rajoy, acaba en la cárcel por la misma gangrena

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Fueron 42 minutos de canto a la limpieza de la democracia, a la excelencia política, al compromiso de las gentes de la izquierda, a la ... necesaria probidad de las instituciones, al sentido de Estado. La pinturera retórica incluso en los peores momentos -o más incluso- de José Luis Ábalos vibró para la historia reciente del país aquel 31 de mayo de 2018 en que subió a la tribuna de oradores del Congreso para defender, con verbo ardoroso, la moción de censura que Pedro Sánchez acabaría ganando al día siguiente y que llevaría en volandas a ambos, al político audaz y al fiel escudero que lo vio venir, a La Moncloa. Ábalos había hecho retumbar un implacable alegato contra la corrupción que Mariano Rajoy -cabe imaginar a toro pasado el regocijo del gallego impertérrito- escuchó en su escaño sin mirarlo. Empezaban los días de vino y rosas del primer gabinete de Sánchez, aquel «Gobierno bonito» levantado sobre la divisa de que jamás se vería salpicado por el fango de las irregularidades. La aluminosis que, según ha ido revelando la UCO de la Guardia Civil, ya había comenzado a corroer para entonces el edificio del discurso sanchista desde la Navarra de Santos Cerdán y Koldo García, el aparente patán que se ha destapado como el 'factotum' de la vida y el ministerio de Ábalos.

