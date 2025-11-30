La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sánchez, con representantes de la Internacional Socialista, este sábado en Malta. EFE

Ábalos y Cerdán lastran al PSOE a las puertas del ciclo electoral que abre Extremadura

En los territorios avisan de que la denuncia de un «acoso judicial» moviliza a las bases pero no mueve votos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Este fin de semana se cumple el primer aniversario de un congreso socialista, el número 41 de su historia, en el que Pedro Sánchez logró ... que el partido formara un testudo como aquel que, muy pegados entre sí, construían con sus escudos los soldados romanos para protegerse de las armas enemigas durante sus asedios. Un congreso que consolidó a Santos Cerdán, ya entonces bajo sospecha por su relación con Koldo García y por el señalamiento del empresario Víctor de Aldama, como secretario de Organización del PSOE y con el que el presidente del Gobierno dio el pistoletazo de salida a una estrategia destinada a la recuperación del poder territorial perdido. Un año después el objetivo hace aguas.

