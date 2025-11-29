La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE se sigue definiendo a sí mismo como «diputado»

C.P.S.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

José Luis Ábalos ha cedido el uso de cuenta de 'X' a una persona de su máxima confianza para proclamar su «inocencia» y seguir lanzando ... mensajes el tiempo que permanezca en prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  2. 2 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  3. 3

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  4. 4 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  5. 5 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  7. 7

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  8. 8

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  9. 9

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  10. 10 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»