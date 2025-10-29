La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luis Ábalos Efe

Ábalos alega ante el Supremo que «no es digital» y que hace un consumo compulsivo de «folios» para negar las mordidas

Pide que el Ministerio de Transporte certifique cuántas cajas de hojas para la impresora se le suministraron entre 2028 y 2021

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:40

Ni «txistorras» ni «lechugas» ni «soles». Ni tampoco «folios». José Luis Ábalos abre otro frente contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ... ahora a cuenta de las hojas de papel. El nuevo abogado del exdirigente socialista, el exfiscal Carlos Bautista, ha presentado un escrito ante el Supremo en el que niega las acusaciones de la UCO de que el exministro pedía continuamente dinero en metálico a su exasesor Koldo García procedente de las supuestas mordidas por las adjudicaciones amañadas de obra pública usando la expresión «tráeme folios». Según la defensa del diputado, Ábalos en realidad se refería siempre a folios reales porque el imputado, procedente de una «generación no digital», hace un consumo compulsivo de papel para su impresora.

