DO Yecla. Los vinos de la DO Yecla tienen la misión de acompañar los menús de los grandes espadas de la cocina española en la zona del restaurante principal, con referencias de las bodegas Familia Castaño, Barahonda, La Purísima y Evine. El maridaje de hoy es con La Cabaña Buenavista, mañana con Audrey’s y el lunes con Barahonda y El Poli.

Cárnicas Paco Rosa. Al primer bocado, los productos de Cárnicas Paco Rosa activan el estado de la felicidad. Su sabor, frescura y calidad no pasan desapercibidos entre los amantes del buen comer, con exquisiteces como los entrecots de Charolais, Hereford y Limousine, y las hamburguesas de angus, carrillera de Charolais y de retinta

Soqum. Distribuidores en exclusiva de cuatro bodegas, Soqum trae a su espacio los mejores caldos de Lurton, con denominación de origen Toro, Lleiroso, de la DO Rivera del Duero, Ijalba, bodega familiar de la DO Rioja, y Castelo, de la DO Rueda. Un verdadero placer para los paladares más exigentes