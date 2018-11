Melones El Abuelo. Como cada año, Melones El Abuelo vuelve a ofrecer la degustación de su producto para endulzar Murcia Gastronómica. Diferentes carritos de la empresa dan la opción de disfrutar de un melón con la combinación exacta de azúcar y sabor, un paladar muy especial ‘al dente’ y un clic auditivo particular.

Enrique Rech. Enrique Rech, artesanos desde 1850, ofrece en su espacio de Murcia Gastronómica productos ibéricos de bellota de la marca Covap y en torno a una docena de vinos de bodegas Volver. No falta la degustación de gran variedad de turrones y bombones, que comercializa bajo su propia marca Enrique Rech.

DO Jumilla. La DO Jumilla participa este año en Murcia Gastronómica mostrando al mundo las bondades de su zona y sus productos. En el taller impartido por el sumiller y Nariz de Oro Pedro Martínez, los visitantes disfrutaron de una cata en la que también se dieron a conocer los ganadores de la Medalla de Oro del XXIV Certamen de Calidad de la DO Jumilla.