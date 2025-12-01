Carmen Martínez Azorín, Premio Regional de Artesanía: la yeclana que pone luz al vidrio Lleva más de tres décadas dando color a hogares y comercios desde un pequeño taller donde el tiempo se mide en hornadas y no en relojes

De pequeña renegaba porque en clase a las chicas les tocaba bordar vainica mientras los chicos hacían trabajos manuales. Ella no entendía aquella división y se negó a aprender a coser. Años después reconoce, medio en broma, que quizá se pasó de radical, porque le encantaría saber usar una aguja y un dedal. Pero ese gesto explica bien quién es la Carmen adulta: una mujer que no soporta que le digan qué puede o no puede hacer.

A sus 61 años, la yeclana Carmen Martínez Azorín lleva media vida mirando el mundo a través de los colores del cristal. Es una artesana de las de verdad, de las que ama y se apasiona por su oficio que sigue sacando adelante en un local céntrico situado en su ciudad natal.

Desde ese rincón yeclano, sus obras viajan a casas, comercios y proyectos de decoración dentro y fuera de España. Estos días, además, luce un reconocimiento por su trayectoria en la artesanía del vidrio en la Región, aunque ella le resta importancia a los numerosos premios que ha recibido en sus más de 30 años de trayectoria: «Lo bonito es cuando abro el horno y me sorprendo lo que sale de ahí», explica con una sonrisa cómplice.

Su historia con el vidrio nació casi por intuición. No venía de una familia de vidrieros ni tenía tradición artística detrás. Había trabajado «de todo»: en fábricas de lijado, como dependienta, en oficinas... hasta que sintió que necesitaba un oficio propio, algo que le ilusionara.

La chispa saltó con la vidriera y Carmen decidió irse a Gerona para formarse en una escuela especializada. A su vuelta empezó practicando con amigos y familiares, aprendiendo de otros talleres y, poco después, abriendo el suyo y haciéndose empresaria. Desde entonces no ha dejado de cortar, soldar y hornear.

Empezó con la vidriera emplomada, la clásica de las iglesias. Hoy trabaja la técnica denominada Tiffany, una variante más moderna, donde cada pieza se envuelve en cobre y la soldadura dibuja una línea continua. Es la que manda en el interiorismo, en esas puertas y paneles que se ven de cerca y reclaman detalle. «En la Región quedamos poquísimos vidrieros y prácticamente solo yo trabajo Tiffany», admite. Es, literalmente, una artesana en vías de extinción.

Ocho apellidos yeclanos

Yeclana de pura cepa «y con muchos apellidos yeclanos», presume de raíces aunque reconoce que casi nunca ve las fiestas de la Virgen que empiezan en unos días. Mientras la ciudad se llena de pólvora, ella vive su particular campaña de ventas que se multiplican en esta época del año. «Es como Zara, en Navidad hay que hacer caja», bromea.

Detrás de la vidriera hay una mujer con un hijo de 33 años que vive en Madrid y trabaja como programador. Nunca le ha pedido que continúe el negocio. Al contrario, le daría lástima que su hijo hiciera este trabajo sin gustarle. «En la vida hay que hacer lo que te apasiona, y si no, este oficio no sirve». Él eligió los códigos; ella, las burbujas del vidrio.

Carmen es nocturna confesa. No le gusta madrugar y reconoce que cuando mejor trabaja es a partir de las ocho de la tarde, cuando ya no suena el teléfono. Entonces se queda sola, a veces hasta que el cansancio manda. Le gusta la soledad, aunque a ratos echa de menos «una conversación» mientras moldea ese vidrio que casi a diario le corta las manos. «Yo me doy los puntos de sutura, ya soy una experta», reconoce. Y es que una de sus profesiones frustradas ha sido la enfermería.

Con 61 años, ya piensa en la jubilación, aunque sin dramatismos. No sabe si cerrará del todo el taller, pero sí tiene claro que quiere bajar el ritmo y regalarse tiempo. Tiempo para viajar, que le encanta; para apuntarse a cursos de lo que surja, de gimnasia a pintura o cocina; para probar cosas nuevas y, simplemente, vivir sin mirar el reloj.

Hasta que llegue ese momento, sigue disfrutando de ese instante en que se abre el horno. Sus piezas más queridas suelen salir de ahí, de los juegos de polvos y burbujas que el calor termina de decidir. Ella puede controlar una parte, pero nunca el resultado completo. Y quizá ahí esté el secreto de su oficio: después de más de treinta años, Carmen Martínez Azorín aún se deja sorprender por el vidrio. Y mientras eso siga ocurriendo, en ese bajo discreto de Yecla seguirá habiendo luz de colores.

