Vox da por roto el pacto de gobierno en Yecla «por los continuos incumplimientos del PP»

Vox anuncio este martes que da por roto el acuerdo que había posibilitado un Gobierno municipal de coalición en Yecla «debido a las reiteradas faltas de lealtad y los incumplimientos del Partido Popular». La formación, «tras agotar todos los esfuerzos por mantener una colaboración leal, se ha visto obligada a pasar a la oposición, donde ejercerá una labor leal y contundente en defensa de los intereses de los yeclanos».

En una rueda de prensa celebrada en la mañana de este martes en el Consistorio, el portavoz de Vox en Yecla, Vicente Quiles, lamentó que «el PP haya convertido el acuerdo de gobierno en papel mojado, obstaculizando la gestión de la formación y desoyendo los compromisos adquiridos». «No somos súbditos, sino socios», subrayaron desde Vox, destacando que su decisión responde a «un ejercicio de obligación y responsabilidad hacia sus votantes y sus principios».

Quiles enfatizó su «compromiso con la transparencia y la lealtad, habiendo tendido la mano en numerosas ocasiones para mantener la estabilidad del gobierno municipal». Sin embargo, «la falta de reciprocidad por parte del PP y de la alcaldesa, Remedios Lajara, ha hecho insostenible la continuidad en el Ejecutivo local. Nos duele marcharnos, pero nuestra prioridad no son los cargos, sino la lealtad a nuestros votantes y nuestros principios», afirmó.

Vox lamentó que «los continuos impedimentos del PP hayan frustrado la posibilidad de impulsar más proyectos para Yecla. Ahora, desde la oposición, la formación promete seguir trabajando por un municipio próspero y seguro, manteniendo su integridad frente a posibles ataques del bipartidismo». «Vox no es la muleta del PP», declaró.

«No nos duele dejar nuestra posición, como ya demostramos saliendo de los gobiernos regionales cuando el PP rompió los pactos de gobierno, lo que ocurre también hoy en Yecla. Somos perfectamente conscientes de la decisión que hemos tomado, pero Vox no es la muleta del PP. Vox sólo sirve al interés general de todos los yeclanos. Tenemos nuestra conciencia bien tranquila, porque hemos trabajo por y para los yeclanos sin otro aliciente más que su bienestar», culminó el portavoz.

«Las continuas deficiencias en la gestión que ha retrasado todos los proyectos públicos; el desarrollo de un plan urbano que pone en jaque a los pequeños comercios; la reversión de la Feria del Mueble; la implementación de la Agenda 2030 con la elaboración del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Yecla; o la unión del PP de Yecla a las iniciativas de IU para atacar y criminalizar las políticas en materia de inmigración ilegal e inseguridad de Vox, son solo algunos de los motivos que han hecho volar el acuerdo de Gobierno por parte del PP», añaden desde Vox.