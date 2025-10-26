Los vecinos de la ladera del castillo de Yecla reclaman más vigilancia en la zona Denuncian el vandalismo, con daños en vehículos, papeleras, contenedores e, incluso, algún robo

Daños en vehículos, papeleras reventadas y hasta un robo. Es lo que vivieron el anterior fin de semana los vecinos que viven en la zona próxima al santuario del castillo. Una situación que les ha puesto especialmente en alerta estos días. De hecho, se produjeron numerosos destrozos en los coches aparcados en la calle. Sus propietarios comprobaron cómo habían roto los retrovisores. Así que esperan ahora a ver el balance final acontecido esta pasada madrugada.

Además, rompieron varias papeleras y contenedores, arrojando la basura a las calles. También una vecina de avanzada edad sufrió un robo en el garaje, del que se llevaron algunas herramientas, según ha resaltado una residente.

«Esto sucede cada fin de semana, pero lo de la noche del pasado sábado fue especialmente grave», relata una de las afectadas. Las personas que viven en la zona aseguran que la impunidad con la que actúan estos grupos está generando un clima de hartazgo y peores sensaciones. «Tenemos miedo de subir al santuario por la noche. La situación está fuera de control», afirman con preocupación.

Y es que denuncian que estos episodios no son puntuales, sino que se repiten de forma sistemática los viernes y sábados por la noche. «Lo peor es que nadie los detiene. Suben en grupo, beben, gritan, ensucian y se van como si nada», añade otro vecino. El entorno del santuario del Castillo es un espacio habitual para paseos, celebraciones religiosas y actos culturales, por lo que estos actos están deteriorando un lugar simbólico para los yeclanos.

Los vecinos reclaman que se adopten medidas para prevenir nuevos episodios. Entre sus propuestas, destaca la instalación de cámaras de vigilancia en puntos clave como el paso de la Bandera, así como un aumento de presencia policial los fines de semana.

