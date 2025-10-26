La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vecino muestra el retrovisor destrozado de un vehículo. A. A.

Los vecinos de la ladera del castillo de Yecla reclaman más vigilancia en la zona

Denuncian el vandalismo, con daños en vehículos, papeleras, contenedores e, incluso, algún robo

Ángel Alonso

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:10

Comenta

Daños en vehículos, papeleras reventadas y hasta un robo. Es lo que vivieron el anterior fin de semana los vecinos que viven en la zona próxima al santuario del castillo. Una situación que les ha puesto especialmente en alerta estos días. De hecho, se produjeron numerosos destrozos en los coches aparcados en la calle. Sus propietarios comprobaron cómo habían roto los retrovisores. Así que esperan ahora a ver el balance final acontecido esta pasada madrugada.

Además, rompieron varias papeleras y contenedores, arrojando la basura a las calles. También una vecina de avanzada edad sufrió un robo en el garaje, del que se llevaron algunas herramientas, según ha resaltado una residente.

«Esto sucede cada fin de semana, pero lo de la noche del pasado sábado fue especialmente grave», relata una de las afectadas. Las personas que viven en la zona aseguran que la impunidad con la que actúan estos grupos está generando un clima de hartazgo y peores sensaciones. «Tenemos miedo de subir al santuario por la noche. La situación está fuera de control», afirman con preocupación.

Y es que denuncian que estos episodios no son puntuales, sino que se repiten de forma sistemática los viernes y sábados por la noche. «Lo peor es que nadie los detiene. Suben en grupo, beben, gritan, ensucian y se van como si nada», añade otro vecino. El entorno del santuario del Castillo es un espacio habitual para paseos, celebraciones religiosas y actos culturales, por lo que estos actos están deteriorando un lugar simbólico para los yeclanos.

Los vecinos reclaman que se adopten medidas para prevenir nuevos episodios. Entre sus propuestas, destaca la instalación de cámaras de vigilancia en puntos clave como el paso de la Bandera, así como un aumento de presencia policial los fines de semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  4. 4 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6 Una sanción arrebata el podio a Aldeguer en favor de Acosta en el Gran Premio de Malasia
  7. 7 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025
  9. 9

    Federico Faus: «Los profesores de la concertada hacemos oposiciones todos los años»
  10. 10

    La crisis del agua potable en el Campo de Cartagena se agrava dos semanas después de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los vecinos de la ladera del castillo de Yecla reclaman más vigilancia en la zona

Los vecinos de la ladera del castillo de Yecla reclaman más vigilancia en la zona