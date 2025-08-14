La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gabriel García y Manuel Molina Boix, de la AECC, en Murcia. AECC

Un vecino de Yecla llega en 5 días a la Catedral de Murcia desde Santiago de Compostela en una acción solidaria

Busca dar visibilidad y recaudar fondos para apoyar a las personas que están pasando por un cáncer

LA VERDAD

MURCIA.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:06

Representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) recibieron este jueves a Gabriel García Auñón a su paso por la Catedral de Murcia, en el marco de su reto solidario 'El Último de la Maratón'. Busca dar visibilidad y recaudar fondos para apoyar a las personas que están pasando por esta enfermedad.

Gabriel, natural de Yecla y de 27 años, emprendió un desafío personal y altruista tras fallecer su padre por cáncer el pasado mes de mayo y acompañar a su madre en su actual proceso oncológico. Su reto consiste en recorrer en bicicleta más de 1.100 kilómetros desde la Catedral de Santiago de Compostela hasta la Catedral de Murcia, en apenas cinco días. Hasta el momento, la recaudación solidaria ya supera los 10.000 euros.

