El traslado del mercado semanal de Yecla divide a vecinos y comerciantes El gobierno local aprueba la vuelta a la Plaza Mayor, sede histórica, y clientes y empresarios recogen firmas para seguir en el parque de La Constitución

Tres años después y con polémica, vuelve el mercado semanal de los miércoles al entorno de la Plaza Mayor, su ubicación histórica. Este miércoles se celebró el primer día tras la decisión del gobierno municipal, del PP, una medida que no ha sido bien recibida por todos. Durante las últimas jornadas se llevó a cabo una recogida de firmas entre comerciantes y usuarios, que solicitan mantener el mercadillo en la zona del parque de La Constitución.

Hace unos años, el mercado fue trasladado debido a las obras del Mercado Central, aunque aquella decisión fue temporal. «Fue un acuerdo de la Junta de Gobierno y se dejó claro desde el primer momento que era una modificación provisional», afirmó la portavoz del gobierno local, Sara Ortuño.

Obras en Cazadores

La concejal también reconoció que los cambios pueden causar molestias, pero subrayó que lo mismo ocurrió en 2020, cuando se reubicó el mercado por primera vez. «Al principio hubo incertidumbre, pero luego muchos comerciantes vieron que el cambio fue positivo», comentó.

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta medida puede contribuir a revitalizar el comercio en el centro de Yecla, una zona que ha sufrido una caída de hasta el 20% en los beneficios de algunos negocios durante estos tres años. El ejecutivo argumenta también que se están realizando obras en el edificio de Cazadores, en las inmediaciones del parque de La Constitución. Ello aconsejaba el regreso del mercado a su sede original por seguridad.

En el primer día del retorno a la antigua ubicación, las opiniones entre los vecinos eran muy diversas. Entre los vendedores ambulantes procedentes de distintas localidades, la mayoría se mostraba en contra del cambio. Y la medida fue recibida bien por vecinos y dueños de negocios próximos a la Plaza Mayor.

Los ambulantes y la cuesta

«La clientela es más o menos la misma. Nos tendremos que adaptar. Vamos a ver si nos afecta... ya veremos», dijo uno de los vendedores ambulantes. Y a unos metros, Abel, encargado de un puesto de perfumes, reconoció que había sido un «día raro, con algo de tensión». «Bajo mi punto de vista, las cosas no se han organizado bien. A la gente de Yecla le gusta el mercado y sé que van a venir», auguró.

Una clienta habitual, Mari Carmen, aseguró que en la zona del parque estaba mejor: «Yo no voy a venir por aquí arriba. Los puestos estaban mejor allí. Aquí hay mucha cuesta para las personas mayores. Aquella es una zona más céntrica». A su lado, Francisco le respondía: «En dos o tres años nos acostumbraremos de nuevo». A los residentes en la zona, en cambio, les ha gustado el cambio. Blas, que tiene un bar próximo, comentó: «Ha sido una vuelta positiva. Nos va a beneficiar. Es un apoyo a nuestros negocios».

Cerca, una vecina de la calle Corredera afirmaba: «Es genial. Yo siempre he ido, pero me parece mejor porque nos faltaba vida a los vecinos que vivimos por aquí».