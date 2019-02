Los trabajadores de la planta de Trabis llevan dos meses sin cobrar sus sueldos Empleados y empresa siguen sin cerrar un acuerdo para fijar las indemnizaciones A. ALONSO Martes, 12 febrero 2019, 08:57

Ni cobran, ni trabajan. Así es la situación actual de la plantilla de 42 trabajadores de Trabis, empresa dedicada a los prefabricados de hormigón, en la planta situada en el término municipal de Yecla. Según los empleados, desde hace dos meses no perciben sus salarios y no logran «un acuerdo con la compañía para finiquitar los actuales contratos». Fuentes consultadas por 'La Verdad' señalan que «ha habido negociaciones entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores, pero sin acuerdo. Uno de los obstáculos es el precio de las indemnizaciones».

«Empezaron ofreciendo una indemnización de 25 días por año. Dijimos que sí, pero luego se han echado atrás», comenta un trabajador que prefiere permanecer en el anonimato. «Cada día venimos a trabajar, pero no hacemos nada porque no hay pedidos. Había trabajo hasta el pasado junio. Ahora, nada de nada», relata este empleado. La actual plantilla de la empresa está formada principalmente por vecinos de Yecla, Villena y Almansa, que cada día se desplazan a las instalaciones que tiene la firma a unos ocho kilómetros del casco urbano. «Hay muchos trabajadores que no tienen dinero para aguantar más sin cobrar. Estamos pasando penurias porque la mayoría del personal somos gente joven que tiene hipotecas y niños», denuncian los empleados. 'La Verdad' se puso en contacto con la firma, pero no obtuvo respuesta sobre los planes que tiene la compañía para la planta yeclana ni acerca de la situación que atraviesan los trabajadores.