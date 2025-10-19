Reforestar para enriquecer: 702 plantas nuevas en Los Castillarejos de Yecla Más de 200 vecinos, muchos de ellos niños, participan en la plantación de especies autóctonas para propiciar un bosque más salvaje

Ángel Alonso Murcia Domingo, 19 de octubre 2025, 21:07

Con 38 ediciones a sus espaldas, la campaña de repoblación forestal autóctona organizada por Anida y el Ayuntamiento de Yecla ha vuelto a movilizar a cientos de personas en Los Castillarejos, donde se plantaron este fin de semana más de 700 ejemplares para enriquecer el bosque, que ya había sido reforestado en 2010. Por primera vez, el objetivo no era recuperar una zona degradada, sino enriquecer un bosque en desarrollo.

«Los pinos que se plantaron han crecido bien. Ahora se trata de complementar el bosque mediterráneo con arbustos como lentiscos, sabinas, enebros o labiérnagos», explicó José Pujante, responsable de la plantación de Anida.

El enfoque actual busca crear ecosistemas más complejos y diversos. Según Pujante, este tipo de reforestación aleatoria «genera con el tiempo un bosque más variado y salvaje, alejado de los antiguos monocultivos en línea recta». Las especies elegidas están adaptadas al clima seco de la zona. «Hemos dejado de plantar encinas porque requieren más agua. Estas especies resisten mejor las sequías», añadió.

Aunque el año pasado se superó la media anual de lluvias, su distribución irregular afectó a la supervivencia de algunas plantaciones. Aun así, la edición de 2023 en Los Pajonares logró un 70% de éxito, con altos índices de supervivencia en especies como enebros (91%), pinos (89%) y labiérnagos (82%).

Uno de los aspectos más destacados de la campaña es su carácter pedagógico. Entre los participantes, azada en mano, destacó la presencia de numerosas familias con niños. «Estos niños, cuando crezcan, recordarán esta experiencia y sabrán respetar el monte», señaló Pujante.

