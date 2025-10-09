PP y Vox rechazan aumentar las ayudas sociales en Yecla conforme al IPC

ÁNGEL ALONSO Jueves, 9 de octubre 2025, 13:30 Comenta Compartir

El Pleno ordinario de octubre en el Ayuntamiento de Yecla evidenció el martes la división política. El PSOE propuso actualizar las ayudas a asociaciones sociales locales según el IPC, pero solo recabó el apoyo de Izquierda Unida-Verdes y la moción decayó, por el rechazo de PP y Vox.

El portavoz socialista, Cristóbal Ruiz, dijo que estos colectivos sufren la inflación y planteó una cláusula en los convenios con numerosas entidades que garantice esa actualización anual siempre que el presupuesto municipal crezca. Desde el gobierno local, la concejala Sara Ortuño, del PP, replicó que «la ayuda debe adaptarse a las necesidades reales» y no aplicarse de forma lineal en función del IPC. Y Vicente Quiles, de Vox, sostuvo que la propuesta socialista no es prudente.

IU-V pidió, sin éxito, en otra moción condenar la actuación de Israel con el pueblo palestino. Entre el público, varias personas mostraron carteles de apoyo a los palestinos y los ediles de Vox, otros de las víctimas israelíes de Hamás.