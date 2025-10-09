La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La dana 'Alice' llega a la Región y deja casi 40 litros en una hora en Murcia y 20 en Cartagena
Vecinos, en el Pleno con fotos de palestinos víctimas de Israel. JOSÉ AZORÍN

PP y Vox rechazan aumentar las ayudas sociales en Yecla conforme al IPC

ÁNGEL ALONSO

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:30

Comenta

El Pleno ordinario de octubre en el Ayuntamiento de Yecla evidenció el martes la división política. El PSOE propuso actualizar las ayudas a asociaciones sociales locales según el IPC, pero solo recabó el apoyo de Izquierda Unida-Verdes y la moción decayó, por el rechazo de PP y Vox.

El portavoz socialista, Cristóbal Ruiz, dijo que estos colectivos sufren la inflación y planteó una cláusula en los convenios con numerosas entidades que garantice esa actualización anual siempre que el presupuesto municipal crezca. Desde el gobierno local, la concejala Sara Ortuño, del PP, replicó que «la ayuda debe adaptarse a las necesidades reales» y no aplicarse de forma lineal en función del IPC. Y Vicente Quiles, de Vox, sostuvo que la propuesta socialista no es prudente.

IU-V pidió, sin éxito, en otra moción condenar la actuación de Israel con el pueblo palestino. Entre el público, varias personas mostraron carteles de apoyo a los palestinos y los ediles de Vox, otros de las víctimas israelíes de Hamás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta roja este viernes por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón: hasta 180 litros en 12 horas
  2. 2 Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos
  3. 3 La Guardia Civil indaga si el doble crimen de Lorca guarda relación con la mafia italiana
  4. 4 Los barrios más ricos y más pobres de Murcia y Cartagena: hasta 30.000 euros de diferencia entre zonas
  5. 5

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  6. 6 Detectan el robo de 56 millones de litros de agua en Puerto Lumbreras
  7. 7

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  8. 8 Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas
  9. 9 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10

    Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad PP y Vox rechazan aumentar las ayudas sociales en Yecla conforme al IPC

PP y Vox rechazan aumentar las ayudas sociales en Yecla conforme al IPC