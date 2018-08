Policías locales atrapan en pleno casco urbano una serpiente de metro y medio de longitud El ejemplar de serpiente capturado fue depositado en una caja de plástico. / SPPLB La hembra de culebra de escalera fue vista por varios vecinos en la avenida de la Libertad, de donde la retiraron para dejarla libre en el campo ÁNGEL ALONSO Sábado, 18 agosto 2018, 02:03

No es venenosa, pero a ver quién es el valiente que la captura. Varias llamadas de vecinos alertaron a la Policía Local de la presencia de una serpiente en pleno centro urbano de Yecla. En concreto, en la misma avenida de la Libertad. Un hecho que corrió de boca en boca.

El reptil se encontraba en plena calle, ante la sorpresa de todos los viandantes y también el susto de los curiosos que se encontraban en ese momento en la zona.

Una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar. Allí, los agentes comprobaron que se trataba de un ejemplar hembra de culebra de escalera ('Rhinechis scalaris'), que es una especie de la familia 'Colubridae'. Se localiza, fundamentalmente, en la Península Ibérica y en algunas regiones de Francia. Su aspecto es poco amigable, aunque su mordedura no es venenosa.

El ejemplar que se encontraron los agentes era una culebra grande y robusta, de un metro y medio de longitud, aproximadamente. Según explican los expertos, se trata de una especie absolutamente inofensiva, que no posee veneno y que, además, es muy huidiza ante la presencia del hombre. No obstante, también es cierto que, si se siente acorralada, ofrece una respuesta agresiva que consiste en erguir el cuello y cabeza, soltar fuertes silbidos y lanzar mordiscos que no están acompañados de veneno.

Los agentes policiales pudieron agarrarla sin sufrir daños y depositarla en una recipiente de plástico. Posteriormente, soltaron este ejemplar en el campo, su hábitat natural, donde come insectos y pequeños mamíferos.