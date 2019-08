«No podemos salir ni a la puerta de nuestras casas; nos comen las moscas» Cientos de moscas en una de las viviendas de Yecla. Vecinos del paraje de la Teatina denuncian una plaga de estos insectos: «Tenemos un problema grave de salubridad» ÁNGEL ALONSO Yecla Sábado, 31 agosto 2019, 11:19

Viven sin poder salir de sus casas por una gran plaga de moscas. Los vecinos del paraje de la Teatina, a unos diez kilómetros del casco urbano de Yecla, se encuentran asediados por estos insectos. «No podemos pisar fuera de nuestras casas porque nos comen», denuncian.

Son centenares de moscas las que recogen diariamente del suelo. Los insectos impiden a estos vecinos poder disfrutar de sus casas en pleno verano. Estos insectos surgen de las hectáreas de cultivos intensivos que hay en la zona. Allí se aplicaron fertilizantes como purines, que acarrearon esta situación y que supone «un problema sanitario», lamentan.

«He tenido que abandonar mi casa de campo porque no podíamos vivir allí con tanta mosca. No aguantábamos más», critica uno de los vecinos de la zona. Otro confirma que no ha ido este año a su vivienda porque no quiere que sus hijos pequeños estén en ese ambiente. Los residentes ya denunciaron esta situación ante el Ayuntamiento de Yecla. Además, se llevaron a cabo diferentes reuniones y los vecinos han decidido no quedarse de brazos cruzados ante un hecho que les impide vivir con normalidad en sus viviendas.

En un escrito que presentaron esta semana en el Consistorio, los dueños de la zona exigen a la Corporación que lleve al próximo Pleno la petición de «prohibir el vertido de basura, lodos y otros productos que provocan estas plagas de insectos en las plantaciones de cultivo intensivo en los meses de mayo a septiembre».

Prohíben aplicar lodos

El responsable de Sanidad y Agricultura, Pedro Romero, afirmó que «efectivamente hay una situación insoportable con la presencia de moscas». El Consistorio prohíbe «por salubridad pública la aplicación de lodos o purines en la zona durante los meses de junio, julio y agosto», confirmó Romero.