La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres camiones, en la autovía A-33 a la altura del municipio de Yecla. José Azorín

El Pleno de Yecla respalda el puerto seco de Villena por el beneficio para la industria

La iniciativa del PSOE obtiene el apoyo de PP y Vox en la primera sesión tras la ruptura de la coalición de gobierno, y de Izquierda Unida

Ángel Alonso

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Pleno del Ayuntamiento de Yecla correspondiente al mes de noviembre trajo el interés añadido de ver a los ediles de PP y Vox sentados ... cerca tras la ruptura del gobierno municipal entre ambos. Físicamente, los concejales de ambos grupos siguen compartiendo el lado derecho del salón, aunque ya en esta sesión mostraron más diferencias en lo político. En la reunión se aprobó por consenso una moción institucional de apoyo al nodo logístico de la localidad alicantina de Villena, conocido como puerto seco. La iniciativa busca trasladar a las administraciones superiores el respaldo unánime de la corporación local a un proyecto clave para la industria yeclana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  4. 4 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  5. 5

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  9. 9 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  10. 10

    Munúa pide 1,5 millones al Real Murcia por su despido en 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Pleno de Yecla respalda el puerto seco de Villena por el beneficio para la industria

El Pleno de Yecla respalda el puerto seco de Villena por el beneficio para la industria