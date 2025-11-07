El Pleno de Yecla respalda el puerto seco de Villena por el beneficio para la industria

El Pleno del Ayuntamiento de Yecla correspondiente al mes de noviembre trajo el interés añadido de ver a los ediles de PP y Vox sentados ... cerca tras la ruptura del gobierno municipal entre ambos. Físicamente, los concejales de ambos grupos siguen compartiendo el lado derecho del salón, aunque ya en esta sesión mostraron más diferencias en lo político. En la reunión se aprobó por consenso una moción institucional de apoyo al nodo logístico de la localidad alicantina de Villena, conocido como puerto seco. La iniciativa busca trasladar a las administraciones superiores el respaldo unánime de la corporación local a un proyecto clave para la industria yeclana.

El PSOE llevó la propuesta al Pleno. Su portavoz, Cristóbal Ruiz, celebró «un momento histórico en el que todos los grupos políticos hemos estado a la altura». Subrayó que el nodo supondrá un «ahorro importante para las empresas exportadoras» y destacó el papel de la alcaldesa y de los empresarios del mueble en las negociaciones.

Uno de los debates más intensos del Pleno giró en torno a la tasa de basuras impuesta por la ley 7/2022, que exige a los ayuntamientos repercutir en los ciudadanos el 100% del coste de la gestión de residuos. Es algo que ya notan los vecinos en sus bolsillos. El PP propuso instar al Gobierno central a eliminar esta obligación legal, y la moción fue aprobada por PP y Vox.

La corporación solicita la construcción de esta infraestructura en la localidad alicantina para reforzar las exportaciones

Los ediles de esta última formación política aseguraron que en su momento «votaron a favor de aplicarla por responsabilidad, porque estaba en juego la sostenibilidad financiera del contrato de basuras», dijo Vicente Quiles. Y matizó que la ley «ha sido aplicada de forma lesiva por el PSOE e IU en el Congreso».

Sin reorganización interna

IU-Verdes y PSOE replicaron con dureza. Cristóbal Ruiz acusó al PP de escurrir el bulto: «La tasa la propuso el Partido Popular, mal y tarde. No se puede culpar solo a Pedro Sánchez». Alberto Martínez fue más allá: «Vox también aprobó esa tasa en la Junta de Gobierno. Ahora intentan borrar lo votado para contentar a su electorado».

El intento del Partido Popular de modificar la organización interna del Ayuntamiento quedó bloqueado. La propuesta, que está apoyada en informes técnicos, incluía cambios en los servicios sociales y técnicos, así como la supresión de la Oficina de Agricultura. La oposición la dejó sobre la mesa.

La portavoz del PP, Sara Ortuño, acusó a la oposición de «alinearse para dificultar el trabajo de los servicios públicos». Y negó que fuera una propuesta política: «Es una petición técnica de los propios trabajadores». Desde Vox, Vicente Quiles justificó su rechazo a suprimir la Oficina de Agricultura: «Nos oponemos a que se quite, aunque digan que no está en uso, porque existe y puede marchar paralelamente».

IU-Verdes criticó que el PP no negociara con los sindicatos. Alberto Martínez fue contundente: «Han perdido esta votación por cabezonería y no darse cuenta de que ya no tienen mayoría».

Reparto de delegaciones

Además, los concejales dejaron sobre la mesa el punto relativo a la modificación de varios capítulos del Proyecto de Organización General, y se aprobó el nuevo reparto de delegaciones y retribuciones tras la salida de Vox del equipo de gobierno.

La corporación yeclana también ratificó un convenio con Famdif-Cocemfe Furcia para fomentar la integración de personas con discapacidad. Por último, se introdujeron cambios en la Ordenanza de Circulación del municipio, para ampliar los tiempos de estacionamiento en la zona azul para determinados colectivos que lo reclamaban.