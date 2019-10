Los partidos de Yecla deberán devolver 78.000 euros por subvenciones no gastadas o sin justificar El Ayuntamiento recuperará el dinero correspondiente a facturas que han sido rechazadas por el servicio de Intervención ÁNGEL ALONSO Viernes, 11 octubre 2019, 02:06

Los cuatro grupos municipales en el Ayuntamiento de Yecla tendrán que devolver parte del dinero recibido durante el pasado mandato, en conceptos de gastos para su actividad, debido a que no han utilizado el dinero o porque no han justificado adecuadamente las facturas presentadas. Son algo más de 78.000 euros los que el Ayuntamiento recaudará de los grupos políticos con representación en el Consistorio por este concepto. El Partido Popular asegura que ya ha devuelto 45.546 euros de los 86.000 euros que le han correspondido durante estos pasados cuatro años. El propio alcalde, Marcos Ortuño, aseguró que las cuentas que ha presentado de gastos han tenido el visto bueno del Servicio Municipal de Intervención y «no tenemos que devolver dinero por ningún expediente de reclamación. Simplemente, no lo hemos gastado por una buena gestión», indicó Ortuño.

Los populares aseguran que son los únicos a los que el servicio de Intervención no les ha reclamado dinero. Por su parte, la portavoz del PP en el Consistorio, Remedios Lajara, confirmó que para este año se reducirá un 20% el dinero asignado a los grupos municipales por lo que descenderá la factura de los 41.500 euros anuales que hasta ahora había en el presupuesto municipal. Lajara explicó que desconoce el destino de los sobrantes de otros mandatos ya que antes no se rendían cuentas como se hace desde el año 2016.

Los socialistas recibieron 23.000 euros durante estos cuatro años, de los cuales tendrán que devolver 18.200 euros que Intervención le reclama por gastos que considera no adecuados a los fines establecidos para ese dinero. El edil del PSOE, Antonio Villaescusa explicó que «hay pagos del grupo municipal al partido por un convenio que Intervención no considera que es válido para justificarlo y el Tribunal de Cuentas sí». Villaescusa asegura que su formación ha presentado una gran cantidad de documentación. Entre otros, un extracto del movimiento de cuentas «pero otras formaciones no».

Además, el PSOE quiere presentar una reclamación contra la decisión de Intervención porque «hay ayuntamientos donde sí se aceptan estos convenios y en otros no», advirtió el edil socialista. A Izquierda Unida le corresponde devolver 4.500 euros de los 28.000 que recibió. El dinero que se le reclama se debe a un convenio de colaboración que tiene con una fundación que es la propietaria de su sede.

«Con la fundación tenemos un convenio en el que organizamos actos pero no lo acepta Intervención», aseguró su portavoz, Alberto Martínez quien también considera que «nos tenemos que acostumbrar a esta fiscalización aunque debería hacerse anualmente para no tener que pagar tanto de golpe». El portavoz de IU ha defendido las cuentas de su formación «que son auditadas por el Ayuntamiento y por el Tribunal de Cuentas que no ha puesto ningún problema a las mismas».

Alquiler de una oficina

Por su parte, el Grupo Municipal Ciudadanos tendrá de devolver una parte de los 28.200 euros porque no los ha gastado, en torno a los 1.200 euros, y el resto porque Intervención no acepta uno de los gastos emitidos. En concreto se trata del alquiler de una oficina para el uso del grupo municipal.

«El Ayuntamiento cierra durante la semana a las diez de la noche y todo el fin de semana, por lo que no tenemos dónde reunirnos fuera de ese horario. Por eso consideramos que el gasto del alquiler sí que está justificado», expresó el portavoz de Ciudadanos, Antonio Puche.