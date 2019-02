Malestar por el decreto que limita el reparto de pólvora para la fiesta El Pleno y la Asociación de Mayordomos exigen al Estado cambios en la norma que afecta al material explosivo de los arcabuceros ÁNGEL ALONSO Viernes, 8 febrero 2019, 09:01

El nuevo reglamento sobre el uso de explosivos preocupa a la organización de las fiestas patronales de Yecla. El Pleno del Ayuntamiento dio su respaldo a la petición de la Asociación de Mayordomos para que el Ministerio del Interior y el de Industria tengan en cuenta las peculiaridades de las Fiestas de la Virgen en cuanto a la utilización de la pólvora, un elemento clave en ambas celebraciones.

«Necesitamos que se maticen tres aspectos del Real Decreto de Explosivos 130/2017», afirma el presidente de la entidad organizadora de las fiestas. «Las adaptaciones son relativas a cómo se reparte la pólvora, cuándo se da y la falta de competencia en la fabricación de esta sustancia», añade.

En la actualidad, la pólvora se reparte en un espacio alejado del casco urbano de Yecla y posteriormente cada arcabucero rellena las cantimploras en su domicilio. La nueva normativa exige que ese traspaso de pólvora se realice en el mismo lugar donde se entrega por parte de la Guardia Civil. «En Yecla un día se pueden entregar 1.200 kilos y tendríamos que tener abiertas todas las cantimploras a la vez. Eso es mucha pólvora y un disparate en cuanto a la seguridad», critica Puche, quien defendió el actual sistema.

En cuanto al día en el que se reparte, la nueva norma expresa que se hará tres jornadas antes del acto en el que se use dicha pólvora, y además que las entregas no se pueden hacer ni sábados, ni domingos, ni festivos. En el caso de Yecla, si el 8 de diciembre, jornada en la que se celebra la procesión de la Virgen con el disparo de arcabuces, coincide con un martes en el calendario, los agentes no podrán entregar los explosivos. «Sería imposible realizar ese acto, por eso pedimos que sea el tercer día antes de comenzar las fiestas», dice el presidente de la Asociación de Mayordomos.

Además, se solicita al Gobierno de Pedro Sánchez que termine con el actual monopolio en la fabricación de la pólvora. «El incremento de su precio en los últimos años no tiene sentido alguno, porque los costes de fabricación no han subido», explica Puche.

En las últimas Fiestas de la Virgen de Yecla se utilizaron 1.750 kilos, que se pagaron a 29,25 euros cada uno, unos 75 céntimos más que el pasado año. La iniciativa propuesta desde la Asociación de Mayordomos de Yecla es una estrategia común con otros municipios, en los que también se llevan a cabo celebraciones donde la pólvora es un elemento básico. Es el caso de Caudete, Villena, Petrer, Sax, Biar y Onil.