Una joven resulta herida al dar varias vueltas de campana su coche en Yecla La mujer, de 25 años, fue trasladada al hospital Virgen del Castillo

LA VERDAD Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:44

Una joven de 25 años, conductora y única ocupante de un coche, resultó herida este miércoles en un accidente de tráfico, en la N-344, en el término municipal de Yecla, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El 112 recibió varias llamadas informando del siniestro a las 6.23 horas, en el kilómetro 84 de dicha carretera. Los llamantes señalaban que no había más que un turismo accidentado, que estaba cruzado en la vía después de haber dado vueltas de campana y que dentro del mismo había una persona herida y atrapada.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias sanitarias 061.

Tras ser rescatada por los bomberos, los sanitarios atendieron a la joven, de 25 años, que fue trasladada en la UME del 061 al hospital Virgen del Castillo de Yecla.